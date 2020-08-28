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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление решением премьер-министра Японии Синдзо Абэ покинуть свой пост. Он отметил, что «в Кремле рассчитывают, что его преемник продолжит развивать отношения между двумя странами в том же ключе».В источнике
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URA.Ru

В Кремле отреагировали на уход премьер-министра Японии

URA.Ru05:46
RT на русском

Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

RT на русском05:56
Известия

Кремль прокомментировал отставку Синдзо Абэ

Известия05:33
РИА Новости

Кремль сожалеет о решении Абэ покинуть пост премьер-министра Японии

РИА Новости05:31
РБК

Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

РБК05:30
Интерфакс

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Интерфакс05:37
ТАСС

Кремль надеется, что новый премьер Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио

ТАСС05:43

Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Роднина высказалась об отставке Гануса с поста главы РУСАДА
RT на русском10:54

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

НХЛ перенесла матчи Кубка Стэнли из-за расовых беспорядков в США

Ранее из-за полицейского насилия приняли решение приостановить матчи в НБА, MLS, MLB, а также ATP и WTA.Напомним, новая вспышка протестов в США возникла после убийства темнокожего Джейкоба Блейка, которого застрелили полицейские во время того, как он садился в машину после того, как он пытался разнять двух конфликтующих женщин.
Vprognoze.ru03:25

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссиявчера в 01:49