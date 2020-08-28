В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление решением премьер-министра Японии Синдзо Абэ покинуть свой пост. Он отметил, что «в Кремле рассчитывают, что его преемник продолжит развивать отношения между двумя странами в том же ключе».В источнике
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