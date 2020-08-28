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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами.В источнике
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URA.Ru

В Кремле отреагировали на уход премьер-министра Японии

URA.Ru05:46
Интерфакс

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Интерфакс05:37
ТАСС

Кремль надеется, что новый премьер Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио

ТАСС05:43
РИА Новости

Кремль сожалеет о решении Абэ покинуть пост премьер-министра Японии

РИА Новости05:31
РБК

Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

РБК05:30
RT на русском

Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

RT на русском05:56
Известия

Кремль прокомментировал отставку Синдзо Абэ

Известия05:33

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57

Мясников назвал угрозы для Навального в коме

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», назвал угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме.
Lenta.ru13:49
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Интриги Литвы и Польши против Белорусской АЭС терпят крах в Европе

Заявление основывается на том факте, что о своем отказе от покупки электроэнергии с новой Белорусской АЭС (БелАЭС), расположенной возле города Островца, уже официально заявили Литва, Польша и Латвия, а Эстония, скорее всего, сделает это в ближайшее время.
Взгляд.ру11:30