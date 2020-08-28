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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами.В источнике
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Российская газета

В Кремле рассказали об ожиданиях от преемника Синдзо Абэ

Российская газета05:42
Интерфакс

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Интерфакс05:37
ТАСС

Кремль надеется, что новый премьер Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио

ТАСС05:43
РИА Новости

Кремль сожалеет о решении Абэ покинуть пост премьер-министра Японии

РИА Новости05:31
РБК

Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

РБК05:30
RT на русском

Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

RT на русском05:56
Известия

Кремль прокомментировал отставку Синдзо Абэ

Известия05:33

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29

Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
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Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ

Многие россияне восприняли это постановление как возможность временно не платить за коммунальные услуги, не принимая во внимание, что это приведет к появлению больших задолженностей к концу года, пояснил он.
РИА Новости03:00
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфаксвчера в 19:02
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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