В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии
Смотрите также
Меркель попросила не связывать «Северный поток-2» с Навальным
В МЧС предупредили москвичей о дожде с грозой и сильном ветре
Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом
Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет
Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Макет суборбитального беспилотника показали на «Армии-2020»
Кремль опроверг обязательную вакцинацию от коронавируса в России
Мать Аллы Вербер скончалась в годовщину похорон дочери
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Трассу «Таврида» соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Меркель выступила за сохранение диалога с Россией
Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Россия высылает одного из дипломатов посольства Норвегии
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами.В источнике
Подробнее о событии