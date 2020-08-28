В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии
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Со слов пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Кремль надеется, что преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии продолжит путь дальнейшего развития российско-японских отношений, пишет ТАСС.В источнике
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