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Инфорос
Инфорос

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Со слов пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, Кремль надеется, что преемник Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии продолжит путь дальнейшего развития российско-японских отношений, пишет ТАСС.В источнике
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Российская газета

В Кремле рассказали об ожиданиях от преемника Синдзо Абэ

Российская газета05:42
РБК

Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

РБК05:30
Известия

Кремль прокомментировал отставку Синдзо Абэ

Известия05:33
РИА Новости

Кремль сожалеет о решении Абэ покинуть пост премьер-министра Японии

РИА Новости05:31
Интерфакс

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Интерфакс05:37
RT на русском

Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

RT на русском05:56
ТАСС

Кремль надеется, что новый премьер Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио

ТАСС05:43

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Правительство РФ учредило премию имени Петра Великого

Премию будут присуждать 9 июня — в день рождения Петра I. "Установить, что один раз в пять лет начиная с 2022 года присуждаются три премии правительства РФ имени Петра Великого в размере 3 млн руб. каждая", — говорится в постановлении.
Коммерсантъ08:54
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новости05:59
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