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Интерфакс
Интерфакс

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

В Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Синдзо Абэ внес неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений. Его приверженность принципу, все спорные вопросы, даже самые сложные, решать исключительно посредством переговоров, развития двусторонних отношений, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяет президент России.
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали решение Абэ покинуть пост премьера Японии

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Интерфакс

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

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Кремль прокомментировал отставку Синдзо Абэ

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Кремль отреагировал на решение премьера Японии уйти в отставку

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РБК

Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

РБК05:30
RT на русском

Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

RT на русском05:56
ТАСС

Кремль надеется, что новый премьер Японии продолжит развивать отношения Москвы и Токио

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В РФС объяснили ситуацию с выплатами школам за Головина

Москва, 28 августа 2020, 11:34 — REGNUM Училище олимпийского резерва (УОР) города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области не получило выплат за полузащитника Александра Головина, потому не зарегистрировала его как своего игрока.
REGNUM04:34

Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель

На других рынках базовым станет 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 или 247 л.с. 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.) отправлен в отставку, а вот 3,3-литровый битурбированный V6 получил новую выпускную систему с электронным клапаном, его мощность увеличилась с 370 до 373 л.с. (в России и Европе она составит 370 л.с.). Коробка передач безальтернативная — 8-ступенчатая АКПП.
Тарантас Ньюс02:28
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В России создадут новую боевую машину пехоты «Манул»

Новая боевая машина пехоты "Манул", оснащённая необитаемым боевым модулем и обладающая улучшенными техническими характеристиками по сравнению с БМП-3, создается в России, сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру Курганмашзавода госкорпорации "Ростех") Сергей Абдулов.
РИА Новости03:55
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

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РИА Новости06:26

Черная лопасть снизила смертность птиц от ветряков

Скандинавские ученые в течение десяти лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов и выяснили, что после окрашивания одной из лопастей в черный птицы стали на 70 процентов реже сталкиваться с ветряками.
N+104:11
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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