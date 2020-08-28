Kia Stinger стал безопаснее и получил новый двигатель

На других рынках базовым станет 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 или 247 л.с. 2,2-литровый турбодизель (200 л.с.) отправлен в отставку, а вот 3,3-литровый битурбированный V6 получил новую выпускную систему с электронным клапаном, его мощность увеличилась с 370 до 373 л.с. (в России и Европе она составит 370 л.с.). Коробка передач безальтернативная — 8-ступенчатая АКПП.