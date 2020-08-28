В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии
Смотрите также
Путин сообщил о создании для помощи Белоруссии резерва из силовиков
Наталья Орейро примерила образ обнаженной Мэрилин Монро
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
В США число жертв шторма «Лаура» возросло до шести
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
Кремль не уточнил численность резерва силовиков для помощи Белоруссии
Абэ уведомил партию из правящей коалиции о решении уйти в отставку
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Родительские собрания в российских школах переведут в онлайн-формат
Россия выслала норвежского дипломата в ответ на действия Осло
В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»
Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США признавался в «связях с ГРУ»
Телеведущая Ушакова отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
В Кремле надеются, что преемник Синдзо Абэ на посту премьера Японии продолжит так же развивать отношения между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Синдзо Абэ внес неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений. Его приверженность принципу, все спорные вопросы, даже самые сложные, решать исключительно посредством переговоров, развития двусторонних отношений, которые представляют взаимный интерес, абсолютно разделяет президент России.
Подробнее о событии