Энергетика

Pravda.RuPravda.RuВ Кремле усмотрели спекуляцию в обвале цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал происходящее на нефтяных рынках.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

РИА Новостивчера в 05:58

В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы

RT на русскомвчера в 05:46

Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску обвалу майских фьючерсов на нефть

ТАССвчера в 05:33

В Кремле призвали не беспокоиться о ценах на нефть

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Песков призвал «не придавать апокалиптическую окраску» обвалу цен на нефть

Коммерсантъвчера в 05:45

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Газета.Ruвчера в 05:33

Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

РБКвчера в 05:30
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн

Комментарии

Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Здоровье

Новая инфекционная больница в ТиНАО принимает пациентов

Вести Подмосковья вчера в 02:59
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Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
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Происшествия

В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:22
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
83
Транспорт

В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания

Российская газета вчера в 15:42
203
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 01:26
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Технологии

Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
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Общество

В ГД предложат новое отягчающее обстоятельство в УК

Зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина намерена подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
РИА Новости вчера в 20:44
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Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока-2» снова сменил курс

Газпром флот Судно-трубоукладчик "Академик Черский", ранее названное главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", вышло в воскресенье из порта Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания) и отправилось в Средиземное море, в Порт-Саид (Египет).
РЕН ТВ 19 апреля в 11:22
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Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия вчера в 11:36
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Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости вчера в 14:54
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
245
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Общество

Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд

Сенат Соединенных Штатов принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на результаты голосования.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

Тюменский депутат задекларировал 1 млрд рублей годового дохода

Депутат Тюменской облдумы Дмитрий Горицкий задекларировал доход в размере 1 млрд и 143 млн рублей.
Ruposters.ru вчера в 05:44
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета вчера в 04:36
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Армия и оружие

В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Lenta.ru вчера в 12:12
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Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском вчера в 19:18
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Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
Религия

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке платежей за ЖКУ до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей .
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Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям.
ТАСС 20 апреля в 13:59
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Шоу-бизнес

Бодипозитивная певица снялась в белье и высказалась о психическом здоровье

Американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, известная как Lizzo, снялась в кружевном нижнем белье и высказалась о психическом здоровье в период пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:18
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Здоровье

Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса

Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщает правительство региона.
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Футбол

«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат

Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.
Евро-футбол.ру 20 апреля в 12:45
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