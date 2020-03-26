Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле разъяснили новый налог на вклады

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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Путин не называл налоги на вклады временными мерами, заявили в Кремле

РИА Новости06:08

Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32

Кремль: налог в 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

Коммерсантъ06:14

В Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам

Газета.Ru05:50

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Lenta.ru05:55
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Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате

Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
REGNUM 04:23
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840.
RT на русском 04:01
Общество

«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
ПРАЙМ вчера в 16:51
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Общество

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Политика

В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Lenta.ru 03:56
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Российская газета вчера в 15:11
Общество

Умер цирковой артист Юрий Кукес

Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Газета.Ru 04:48
Музыка

«Евровидение-2020» хотят провести онлайн

Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
KudaGo 24 марта в 08:49
Политика

Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 05:04
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Здоровье

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
RT на русском 01:00
Происшествия

В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя

Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
BFM.ru 00:29
Здоровье

Врачи обеспокоены ситуацией с зараженными коронавирусом в Нью-Йорке

Врач одной из больниц Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, с ужасом сообщает, что ситуация с зараженными коронавирусом в городе развивается как будто по сценарию страны третьего мира.
Что происходит 03:58
Политика

Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой

ТАСС 06:10
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Политика

Совфед исключил сокращение праздников после объявления выходной недели

Выходная неделя никак не скажется на графике майских и новогодних праздников, сообщил «РИА Новости» первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Известия 01:01
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новости 24 марта в 14:18
Общество

Россияне закупили продукты на 3,5 месяца вперед

В марте россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца вперед, следует из исследования X5 Retail Group, владеющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Компания 06:25
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию переносится

Владимир Путин предложил перенести голосование по поправкам в Конституцию на более позднюю дату, когда позволит обстановка.
Глас Народа вчера в 10:34
Политика

Россия и еще семь стран просят Гутерреша призвать к отмене санкций

Постпредства России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы при ООН направили генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо с просьбой потребовать полной и немедленной отмены односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости 00:27
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета вчера в 10:14
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия вчера в 07:10
Футбол

Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» скончался

Экс-президент голландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер, заразившийся коронавирусом, скончался.
Российская газета 03:48
Общество

США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов

Власти США достигли соглашения о выделении двух триллионов долларов на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 08:26
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Фильм «Джентльмены» британца Гая Ричи стал самой кассовой киноработой режиссёра в России.
News.ru 05:16
Происшествия

Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19

В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
РБК 04:46
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