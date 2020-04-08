Коронавирус
ИзвестияВ Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции
Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
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Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Музыка
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Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на «Первый канал». Об этом рязанка Татьяна Лапшина сообщила на своей страничке ВКонтакте.
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Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам
Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
Здоровье
Коронавирус по-прежнему обходит стороной единственный регион Украины
В других областях выявлено менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.
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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
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Шоу-бизнес
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Экономика
ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи
Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.
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Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Политика
Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Армия и оружие
Су-57 назвали угрозой господству ВВС США
Появление у России и Китая истребителей пятого поколения поставило под угрозу господство США, которые ранее были безоговорочными лидерами в разработке и производстве таких самолетов.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Общество
Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона
В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Общество
Путин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан
По оценке Объединенного кредитного бюро, более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Общество
В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля
В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за угрозы распространения коронавируса
Один из пациентов мог заразиться коронавирусом дома, на карантине все учреждение вместе с персоналом В Крыму в городе Армянск закрыли на карантин больницу.
Футбол
Вадим Евсеев: Своих слов после матча с Уэльсом не стыжусь, я такой, какой есть
Своих слов после матча не стыжусь.
Наука
Нейробиологи научились определять разные эмоции на мордах мышей
Немецкие ученые из института нейробиологии Общества Макса Планка заявили, что при различных обстоятельствах эмоциональное состояние мышей меняется, что можно отследить по выражению их морды.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
Хоккей
Антипин уйдет из «Магнитки». Он не согласился на понижение контракта
В результате Антипин расторгнет соглашение с «Магниткой» и выйдет на рынок свободных агентов.
Общество
Карантин в России может продлиться до июля
По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.