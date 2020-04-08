Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».
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Песков оценил возможность сокращения периода нерабочих дней

РБК06:27

В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

РИА Новости07:25

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Газета.Ru05:47

Песков считает преждевременным называть сроки сокращения режима самоизоляции

ТАСС05:52

В Кремле оценили возможность сокращения нерабочих дней

RT на русском05:51

В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции

Известия07:06

Песков: решение о продлении режима «нерабочих дней» пока не принималось

Интерфакс - Россия05:34
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Музыка

Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на «Первый канал»

Рязанцы сняли клип на Little Big и отправили его на «Первый канал». Об этом рязанка Татьяна Лапшина сообщила на своей страничке ВКонтакте.
Рязань.Лайф 08:01
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Общество

Угроза коронавируса: Путин предложил установить доплаты врачам

Москва, 8 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Доплаты специалистам в РФ, которые работают с заразившимися коронавирусом, составят от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
REGNUM 09:10
Здоровье

Коронавирус по-прежнему обходит стороной единственный регион Украины

В других областях выявлено менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.
Украина.ру 06 апреля в 02:52
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Кино

Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»

REGNUM 02:02
Экономика

ТМК объявила об уходе с Лондонской биржи

Совет директоров "Трубной металлургической компании" одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи, сообщила компания.
Интерфакс 09:36
Происшествия

Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве

Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
BFM.ru 08:21
Политика

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Форпост Северо-Запад 09:03
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Армия и оружие

Су-57 назвали угрозой господству ВВС США

Появление у России и Китая истребителей пятого поколения поставило под угрозу господство США, которые ранее были безоговорочными лидерами в разработке и производстве таких самолетов.
Российская газета 03:51
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Общество

Лондон отчитался о состоянии Бориса Джонсона

В Канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщили о состоянии главы правительства.
ИА Новороссия 08:47
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Общество

Путин поручил расширить программу кредитных каникул для граждан

По оценке Объединенного кредитного бюро, более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами.
Банки.ру 09:32
Общество

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:02
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль вчера в 10:21
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Здоровье

В Армянске закрыли больницу из-за угрозы распространения коронавируса

Один из пациентов мог заразиться коронавирусом дома, на карантине все учреждение вместе с персоналом В Крыму в городе Армянск закрыли на карантин больницу.
SM News 03:41
Футбол

Вадим Евсеев: Своих слов после матча с Уэльсом не стыжусь, я такой, какой есть

Своих слов после матча не стыжусь.
Советский спорт 09:14
Наука

Нейробиологи научились определять разные эмоции на мордах мышей

Немецкие ученые из института нейробиологии Общества Макса Планка заявили, что при различных обстоятельствах эмоциональное состояние мышей меняется, что можно отследить по выражению их морды.
РЕН ТВ 05 апреля в 08:22
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
REGNUM 05:09
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до 3 лет

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в стране дополнительные меры поддержки семей с детьми до трех лет, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:02
Хоккей

Антипин уйдет из «Магнитки». Он не согласился на понижение контракта

В результате Антипин расторгнет соглашение с «Магниткой» и выйдет на рынок свободных агентов.
Sports.ru 09:27
Общество

Карантин в России может продлиться до июля

По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
31 канал Челябинска вчера в 11:47
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
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