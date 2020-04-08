Песков отметил, что все участники совещания президента России с экспертами по борьбе с распространением коронавируса также заявили, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен примерно через неделю, пишет «Газета.ру».

В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции

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