В Кремле уточнили условия ввода войск в Белоруссию
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Для ввода российских войск в Белоруссию разрешения Совфеда не потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем
Ситуация в Белоруссии находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС06:13
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Кремль отверг необходимость согласия парламента на ввод силовиков в Белоруссию
Московский Комсомолец05:40