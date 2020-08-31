Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ИА Новороссия
ИА Новороссия

В Кремле уточнили условия ввода войск в Белоруссию

Для ввода российских войск в Белоруссию разрешения Совфеда не потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

Ситуация в Белоруссии находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС06:13
Подробнее о событии
РБК

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

РБК07:32
Lenta.ru

Кремль оценил необходимость отправки российских силовиков в Белоруссию

Lenta.ru06:55
РИА Новости

Песков заявил о контроле белорусских властей над ситуацией в стране

РИА Новости05:43
Коммерсантъ

Кремль: сейчас не идет речи об использовании резерва силовиков в Белоруссии

Коммерсантъ06:05
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию в Белоруссии

RT на русском05:51
ТАСС

Песков заявил, что ситуация в Белоруссии находится под контролем

ТАСС06:13
Московский Комсомолец

Кремль отверг необходимость согласия парламента на ввод силовиков в Белоруссию

Московский Комсомолец05:40

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
334

«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.
Российская газета11:27
88

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
72