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В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко

Президент Российской Федерации может позвонить Лукашенко, чтобы поздравить его со вступлением в должность. Об этом рассказал Песков 23 сентября. Пока же, по его словам, комментировать инаугурацию Лукашенко в Кремле не будут.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать.
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Коммерсантъ

Кремль прокомментировал инаугурацию Лукашенко

Коммерсантъ06:18
РИА Новости

Песков не знает, поздравит ли Путин Лукашенко с инаугурацией

РИА Новости05:46
Lenta.ru

Кремль отреагировал на информацию об инаугурации Лукашенко

Lenta.ru05:39
ТАСС

В Кремле заявили, что дата инаугурации Лукашенко - внутреннее дело Минска

ТАСС05:37
РБК

Кремль ответил на вопрос о «закрытой» инаугурации Лукашенко

РБК05:36
Газета.Ru

В Кремле не знали о дате инаугурации Александра Лукашенко

Газета.Ru06:28
RT на русском

Песков назвал проведение инаугурации суверенным решением Белоруссии

RT на русском06:00

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
Известия06:53

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
РИА Новости18:19
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБК05:42

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Глава Курганской области предложил кандидата на пост сенатора Зауралья

Глава Курганской области Вадим Шумков на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» предложил депутатам, победившим на выборах в областную думу и получившим большинство в парламенте, назначить промышленника Сергея Муратова на пост сенатора Зауралья в Совет Федерации РФ.
Octagon.Media04:50
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 12:35
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