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Президент Российской Федерации может позвонить Лукашенко, чтобы поздравить его со вступлением в должность. Об этом рассказал Песков 23 сентября. Пока же, по его словам, комментировать инаугурацию Лукашенко в Кремле не будут.