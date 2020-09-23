В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко
Президент Российской Федерации может позвонить Лукашенко, чтобы поздравить его со вступлением в должность. Об этом рассказал Песков 23 сентября. Пока же, по его словам, комментировать инаугурацию Лукашенко в Кремле не будут.В источнике
Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать.
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