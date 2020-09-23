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В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко

Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу инаугурации Александра Лукашенко. В Кремле считают, что это решение исключительно властей Белоруссии.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я не могу сказать. Обычно с инаугурацией бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления или, может быть, он решит позвонить. В настоящий момент я не обладаю такой информацией. Но еще раз хочу напомнить, что президент Путин поздравлял президента Лукашенко с избранием.
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