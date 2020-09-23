Я не могу сказать. Обычно с инаугурацией бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления или, может быть, он решит позвонить. В настоящий момент я не обладаю такой информацией. Но еще раз хочу напомнить, что президент Путин поздравлял президента Лукашенко с избранием.