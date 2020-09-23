В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко
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В среду, 23 сентября, стало известно, что правительство России решило воздержать от комментариев инаугурации Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин может позвонить и поздравить коллегу.В источнике
Я не могу сказать. Обычно с инаугурацией бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления или, может быть, он решит позвонить. В настоящий момент я не обладаю такой информацией. Но еще раз хочу напомнить, что президент Путин поздравлял президента Лукашенко с избранием.
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