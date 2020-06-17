с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Фигурное катание Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. 3

Здоровье Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании. 891

Футбол УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил формат возобновления Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

Происшествия В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении Сотрудники спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали в Евпатории бывшего замначальника департамента городского хозяйства по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 22

Здоровье Сбербанк запустил новый медицинский сервис Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру». 8

Общество Температура в Москве побила рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета. 74

Общество Оператор «Северного потока-2» пожаловался в суд Германии Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», обжаловала в Верховном региональном суде Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает ТАСС. 27

Происшествия Бродячая собака покусала шестерых детей в Рязанской области В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, один ребёнок остаётся в больнице под наблюдением, сообщает Следственный комитет. 3