Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
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Дмитрий Песков
Я скажу одно: если вы помните, что с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не официальных российских властей в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:55
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале
 обвинения в его причастности к покушению на убийство грузинского журналиста Георгия Габунии.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает свою связь с покушением на грузинского телеведущего Георгия Габунию

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РИА Новостивчера в 16:11
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Экономика

X5 снова превысила максимальную долю на рынке Петербурга

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Происшествия

В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ - по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Общество

ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь

В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
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Общество

Алиханов назвал дату отмены обсервации в Калининградской области

Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня. Точную дату власти региона назовут в ближайшее время.
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Происшествия

У курганского замгубернатора не подтвердили коронавирус

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Общество

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Известия вчера в 11:49
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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Общество

В Петербурге оштрафовали медсестру «Ленэкспо» за расстегнутый комбинезон

Как сообщали СМИ, медсестра Анастасия Муравьева расстегнула молнию на защитном комбинезоне в день приезда губернатора города Александра Беглова в «Ленэкспо» 15 мая.
REGNUM 08:02
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Происшествия

Михаила Ефремова привезли на допрос

Актера Михаила Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы на очередной допрос по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
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Общество

Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях

Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 07:50
Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Армия и оружие

WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

ТАСС вчера в 19:54
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Путешествия

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе сообщила, что спрос на туры в России в июне 2020 года сократился в 10 раз.
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Общество

В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом

Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Экономика

Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года

В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Политика

Саратовская учительница рассылала родителям агитацию в поддержку поправок

Классный руководитель саратовской школы № 5 отправила в родительский чат в одном из мессенджеров агитацию в поддержку изменений в Конституцию.
News.ru 07:20
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Общество

МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования

Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой проверить информацию СМИ о создании ложных аккаунтов для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
РИА Новости 07:06
Общество

Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%

Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 15:09 — REGNUM В Петербурге стабильно снижается число вновь выявленных носителей коронавируса.
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Политика

Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе

Главы МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, сообщается в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Энергетика

Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы.
Российская газета 15 июня в 10:45
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Политика

Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы

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Культура

«Горький fest-2020» пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля

На встрече было объявлено, что IV фестиваль пройдет с 17 по 23 июля.
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Происшествия

Тулунскому маньяку предъявили окончательное обвинение

Подозреваемому в серии убийств и изнасилований в Тулуне предъявили окончательное обвинение.
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Авто

Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max

В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
Российская газета 06:02
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ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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Наука

Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера

Негативное мышление увеличивает риски развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Взаимосвязь установили британские ученые.
Народные новости 15 июня в 09:32
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