с чего всё началось

Я скажу одно: если вы помните, что с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не официальных российских властей в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.

В Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии

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