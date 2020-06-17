Политика
ИзвестияВ Кремле воздержались от оценки слов Кадырова о журналисте Габунии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 июня, не счел нужным комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию.
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Я скажу одно: если вы помните, что с самого начала звучали обвинения в адрес чуть ли не официальных российских властей в причастности к этому инциденту. И с самого начала мы говорили, что любые обвинения в данном случае абсурдны и не соответствуют действительности.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 06:55
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале обвинения в его причастности к покушению на убийство грузинского журналиста Георгия Габунии.Znak.comвчера в 21:23
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Происшествия
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ТАСС 06:32
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ТАСС вчера в 19:54
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Саратовская учительница рассылала родителям агитацию в поддержку поправок
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Негативное мышление увеличивает риски развития болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Взаимосвязь установили британские ученые.
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