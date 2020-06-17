Политика
Политика СегодняПесков не стал комментировать высказывание Кадырова в адрес Габунии
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес грузинского журналиста Георгия Габунии не стал комментировать официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале обвинения в его причастности к покушению на убийство грузинского журналиста Георгия Габунии.Znak.comвчера в 21:23
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Кадыров выдал предупреждение Грузии: «Габунии лучше встать на колени и извиниться»
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