с чего всё началось

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес грузинского журналиста Георгия Габунии не стал комментировать официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не стал комментировать высказывание Кадырова в адрес Габунии

Энергетика Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства. 12

Авто В Сети появились изображения нового Volkswagen Multivan Немецкая компания Volkswagen работает над новым поколением автомобиля Volkswagen Multivan.

Экономика Перечень профессий для применения патентного налогообложения расширят В Государственной Думе РФ начнут рассмотрение законопроекта об увеличении перечня профессий, для которых может применяться патентная система налогообложения (ПСН). 35

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 661

Энергетика Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Нефтепроизводителей в Саудовской Аравии перестали интересовать США Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США рекордно упал. 4

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 1K

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 9

Общество МГИК обратился в МВД из-за данных о «схеме» регистрации на голосование Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию. 40

Футбол Семак рассказал, кто не сыграет с ЦСКА Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос по поводу кадровой ситуации в команде перед гостевой игрой против ЦСКА.

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 285