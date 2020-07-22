Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.

с чего всё началось

Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

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