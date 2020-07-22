Политика
Российская газетаВ Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
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с чего всё началось
Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.ТАСС12:50
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Общество
В Минздраве объяснили данные о повторном заражении коронавирусом
Позже минздрав Бурятии сообщил, что в этом случае речь шла не о повторном заражении, а об «особенности рецидивирующего течения COVID-19».
РБК 12:54
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Наука
В Германии на живом концерте проведут «коронавирусный эксперимент»
Немецкие ученые готовятся провести на одном из живых концертов «коронавирусный эксперимент», целью которого будет понять, насколько безопасно можно проводить крупные культурные и спортивные мероприятия.
Культуромания вчера в 14:01
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
"Повар Путина" Пригожин прислал нам миллион рублей.
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина стал одним из самых шумных в отечественном шоу-бизнесе последних месяцев.
Bimru.ru 09:10
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Американский сенатор раскритиковала действия Трампа во время пандемии
Действия президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса были раскритикованы сенатором от Демократической партии США Элизабет Уоррен.
ИА Красная Весна 04:04
Политика
Госдума разрешила трехдневные голосования на выборах и референдумах
Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон, по которому становится возможным проводить голосование в течение трех дней на выборах и референдумах.
ProUfu.ru вчера в 06:41
Общество
Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Говорит Москва 09:47
Экономика
Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость.
Новые Ведомости 05:18
Общество
Самоизоляцию для калининградцев старше 65 лет продлили до 7 августа
В Калининградской области выявлено семь случаев COVID-19 за сутки. В каких муниципалитетах зафиксированы заражения, смотрите здесь.
Клопс 12:38
Общество
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 11:55
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Общество
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета 07:44