Политика
Российская газетаВ Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
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с чего всё началось
Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.ТАСС12:50
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В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
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3DNews 06:15
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Завтра в For Honor на всех платформах начнутся бесплатные выходные
На PS4 и Xbox One акция начнётся завтра, 23 июля, в 10:00 МСК.
3DNews 13:29
Футбол
Лучшим вратарем чемпионата России по футболу признан Беленов
Лучшим стал голкипер "Уфы" Александр Беленов, который сыграл 13 матчей "на ноль", как и Юрий Дюпин из "Рубина" и Игорь Акинфеев из ЦСКА.
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«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
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RT на русском 11:03
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Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
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Гаджеты
Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android
Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
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В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Предполагается, что астероид с кодовым именем 153201 (2000 WO107) максимально приблизится к Земле 29 ноября.
Evo-rus.com вчера в 09:38
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Происшествия
Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
«В настоящее время обнаружен один из возможных источников появления запаха газа», — говорится в сообщении прокуратуры.
АиФ Нижний Новгород 11:07
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Наука
Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме
Обнаружилось, что сибас практически не накапливает в себе микропластик.
Rusargument 16:22
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
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На практике же в орнитоптерах используется многоэлементная механическая передача между мотором и крыльями, которая из-за трения и наклонов шестерней имеет меньшую эффективность, чем простое крепление винта на вал мотора в мультикоптерах.
N+1 14:00
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 121 человека
На 22 июля в Ростовской области у 11 778 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 280,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:25
Авто
На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
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Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Известия 08:42
Здоровье
Радий Хабиров обсудил вопросы здравоохранения с главврачами республики
Вчера Глава республики Радий Хабиров провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
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АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
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Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Космос
Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита
Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца.
Pravda.Ru 20 июля в 03:36
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Наука
Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев
Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
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