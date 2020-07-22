Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала в США

Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.
ТАСС12:50

Подробнее о событии

Кремль осудил нападение американских полицейских на журналистов из России

РБК13:39

Кремль прокомментировал нападение полиции США на российских журналистов

Московский Комсомолец12:31

В Кремле осудили нападение на российских журналистов в США

Говорит Москва12:53

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Российская газета12:52

В Кремле прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала в США

ТАСС12:50

В Кремле прокомментировали нападение на российских журналистов в США

Газета.Ru12:57

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

RT на русском12:28
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Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
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Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии

ToDay News Ufa 08:06
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
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Игры

Карта Найт-Сити, российская корпорация «Техтроника» и красотка Джуди: первый взгляд на книгу по мотивам Cyberpunk 2077

3DNews 06:15
Киберспорт

Завтра в For Honor на всех платформах начнутся бесплатные выходные

На PS4 и Xbox One акция начнётся завтра, 23 июля, в 10:00 МСК.
3DNews 13:29
Футбол

Лучшим вратарем чемпионата России по футболу признан Беленов

Лучшим стал голкипер "Уфы" Александр Беленов, который сыграл 13 матчей "на ноль", как и Юрий Дюпин из "Рубина" и Игорь Акинфеев из ЦСКА.
Интерфакс-Спорт 15:53
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Наука

Ученые уточнили теорию Дарвина: выживает самый дружелюбный

Evo-rus.com 01:11
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный послал подписчика за вопрос о романе с Карпович

iReactor 05:38
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Общество

Дерипаска выступил против расширения Москвы

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.
RT на русском 11:03
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Шоу-бизнес

Бурак Озчивит исполнил желание супруги за 200 тысяч

Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com вчера в 02:01
Гаджеты

Google хочет ужесточить требования к смартфонам на Android

Например, если смартфон с минимальным объёмом оперативной памяти появился до четвертого квартала этого года, то в нем можно использовать полноценную ОС, а вот все модели, которые будут иметь до 2 Гб ОЗУ и выйдут позже обязаны будут работать на Android Go.
Astera 12:45
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Предполагается, что астероид с кодовым именем 153201 (2000 WO107) максимально приблизится к Земле 29 ноября.
Evo-rus.com вчера в 09:38
10
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала

В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
198
Происшествия

Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде

«В настоящее время обнаружен один из возможных источников появления запаха газа», — говорится в сообщении прокуратуры.
АиФ Нижний Новгород 11:07
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Футбол

«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы

"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Наука

Обнаружена рыба, не накапливающая микропластик в организме

Обнаружилось, что сибас практически не накапливает в себе микропластик.
Rusargument 16:22
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
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Наука

Мини-орнитоптер получил эффективную передачу и хвостовые рули

На практике же в орнитоптерах используется многоэлементная механическая передача между мотором и крыльями, которая из-за трения и наклонов шестерней имеет меньшую эффективность, чем простое крепление винта на вал мотора в мультикоптерах.
N+1 14:00
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 121 человека

На 22 июля в Ростовской области у 11 778 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 280,3 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:25
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Авто

На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
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Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
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Здоровье

Радий Хабиров обсудил вопросы здравоохранения с главврачами республики

Вчера Глава республики Радий Хабиров провел встречу с главными врачами крупных медучреждений республики, представителями Министерства здравоохранения Башкирии и учеными в области медицины.
ПроТуймазы 03:51
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Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
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Гаджеты

Apple выпустила новую бета-версию iOS 14

Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Космос

Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита

Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца.
Pravda.Ru 20 июля в 03:36
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Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса

Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
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Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru 15:02
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Наука

Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев

Итальянские специалисты считают, что из 3 предложенных теорий исчезновения неандертальцев одна не соответствует реалиям.
МедиаПоток 09:18
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Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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