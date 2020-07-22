Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Москва возмущена нападением на российских журналистов со стороны полиции в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала в США

Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.
ТАСС12:50

Подробнее о событии

Кремль осудил нападение американских полицейских на журналистов из России

РБК13:39

Кремль прокомментировал нападение полиции США на российских журналистов

Московский Комсомолец12:31

В Кремле осудили нападение на российских журналистов в США

Говорит Москва12:53

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Российская газета12:52

В Кремле прокомментировали инцидент с сотрудниками Первого канала в США

ТАСС12:50

В Кремле прокомментировали нападение на российских журналистов в США

Газета.Ru12:57

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

RT на русском12:28
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Общество

Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс вчера в 07:37
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Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
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Фигурное катание

Тарасова помогает Медведевой работать над короткой программой в Москве

Фигуристке Евгении Медведевой в постановке короткой программы в Москве помогает Татьяна Тарасова.
CT news 12:34
3
Общество

Беглов поручил добиться открытия ТЦ и ресторанов в Петербурге 27 июля

По сообщению правительства, в ходе заседания городского правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Олегу Эргашеву отправиться в Роспотребнадзор и доказать, что в городе созданы все условия для безопасной работы ресторанов и торговых центров.
RuNews24.ru 04:22
373
Общество

Нурмагомедов высказался об умершем отце

Lenta.ru 17:55
Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:26
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Футбол

«Монако» проиграл в первом матче Ковача, Головин отыграл тайм

Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм. На вторую половину матча вышли другие 11 футболистов.
Матч ТВ 14:11
Общество

Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным

Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:32
Происшествия

В Москве по подозрению в растлении школьницы задержали чемпиона России

Газета.Ru 06:07
10
Наука

Вскрытие выявило в сердце у пациентов с COVID-19 странные изменения

Цензуры.Нет 07:33
27
Общество

Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
93
Наука

Ученые отправятся на поиски жизни в 130-метровой подводной дыре

Для изучения дыр совсем скоро, в августе, будет организована экспедиция к голубой дыре глубиной сто тридцать метров и расположенной в сорока семи метрах под водой.
ToDay News Ufa 10:33
2
Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
20
Политика

Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что жители Одессы и Харькова хотят присоединения к России благодаря примеру Крыма.
Рамблер вчера в 09:10
46
Спорт

Блогер нашёл баг в Ghost of Tsushima, потратив 12 часов на бой с главным злодеем

Потратив 12 часов, блогер сумел довести полоску здоровья оппонента до нуля. К большому разочарованию игрока злодей так и не погибает.
Чемпионат 07:09
Авто

Toyota презентовала обновленный логотип

Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
ПРАЙМ 02:31
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Транспорт

Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час

Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ 08:26
5
Общество

Мурашко обозначил сроки регистрации вакцины от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» обозначил сроки регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Shraibikus News 15:57
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Футбол

«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ

Газета.Ru 17:50
Футбол

Муслин может возглавить киевское «Динамо»

Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин может занять аналогичный пост в киевском «Динамо», сообщает Direktno.
Матч ТВ 16:32
Общество

Кому из россиян дадут новую выплату 20 тыс. рублей от ПФР с 1 августа

С 1 августа определенная категория россиян может получить от Пенсионного фонда страны денежные средства.
Live24 вчера в 02:30
Культура

Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля

Анонс пятого сезона любимого мультфильма детей и взрослых сделала пресс-служба компании Animaccord, отметив, что проект будет запущен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».
Evo-rus.com вчера в 05:13
7
Общество

Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа

Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
25
Общество

Якутского шамана Габышева выписали из психиатрической больницы

АМИТЕЛ 06:27
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Игры

GOG Galaxy 2.0 получил официальную интеграцию с Epic Games Store

3DNews вчера в 02:21
1
Армия и оружие

СМИ: ливийские племена готовы выставить 1 млн бойцов против сил Турции

По убеждению аль-Фанди, наиболее впечатляющим ответом на действия Турции в Ливии "станет авангардная роль отрядов ливийских племен в продвижении египетской армии, если турецкие войска все же решатся войти на ливийскую территорию".
ТАСС 12:57
Шоу-бизнес

Подростковая стройность Пугачевой на новом фото поразила поклонников

Алла Пугачева продолжает удивлять молодостью на своих новых фотографиях.
Московский Комсомолец 15:33
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Футбол

Краснодар — Ахмат 4:0

22 июля в Краснодаре состоялся матч 30-го, заключительного, тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимал «Ахмат».
Sport24.ru 13:55
Наука

Раскрыт механизм защиты от коронавируса без антител

Ранее LIVE24 сообщало, что доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса. Одно из них создано на основе антител к инфекции.
Live24 12:11
Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки до 7,9%

Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п. п. Теперь клиенты могут рефинансировать ипотеку по ставке от 7,9% годовых.
ИА БанкИнформСервис вчера в 04:30
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Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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