Политика
RT на русскомВ Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва возмущена нападением на российских журналистов со стороны полиции в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.ТАСС12:50
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Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс вчера в 07:37
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Фигурное катание
Тарасова помогает Медведевой работать над короткой программой в Москве
Фигуристке Евгении Медведевой в постановке короткой программы в Москве помогает Татьяна Тарасова.
CT news 12:34
Общество
Беглов поручил добиться открытия ТЦ и ресторанов в Петербурге 27 июля
По сообщению правительства, в ходе заседания городского правительства губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Олегу Эргашеву отправиться в Роспотребнадзор и доказать, что в городе созданы все условия для безопасной работы ресторанов и торговых центров.
RuNews24.ru 04:22
Общество
Нурмагомедов высказался об умершем отце
Lenta.ru 17:55
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:26
Футбол
«Монако» проиграл в первом матче Ковача, Головин отыграл тайм
Россиянин Александр Головин вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм. На вторую половину матча вышли другие 11 футболистов.
Матч ТВ 14:11
Общество
Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным
Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:32
Происшествия
В Москве по подозрению в растлении школьницы задержали чемпиона России
Газета.Ru 06:07
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Наука
Ученые отправятся на поиски жизни в 130-метровой подводной дыре
Для изучения дыр совсем скоро, в августе, будет организована экспедиция к голубой дыре глубиной сто тридцать метров и расположенной в сорока семи метрах под водой.
ToDay News Ufa 10:33
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Политика
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что жители Одессы и Харькова хотят присоединения к России благодаря примеру Крыма.
Рамблер вчера в 09:10
Спорт
Блогер нашёл баг в Ghost of Tsushima, потратив 12 часов на бой с главным злодеем
Потратив 12 часов, блогер сумел довести полоску здоровья оппонента до нуля. К большому разочарованию игрока злодей так и не погибает.
Чемпионат 07:09
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
ПРАЙМ 02:31
Транспорт
Скоростной лимит на ряде трасс могут поднять до 150 километров в час
Решение об увеличении скоростного лимита с 130 до 150 километров в час может быть принято в течение ближайшего месяца.
РЕН ТВ 08:26
Общество
Мурашко обозначил сроки регистрации вакцины от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24» обозначил сроки регистрации первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Shraibikus News 15:57
Футбол
«Ливерпуль» получил чемпионский кубок за победу в АПЛ
Газета.Ru 17:50
Футбол
Муслин может возглавить киевское «Динамо»
Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин может занять аналогичный пост в киевском «Динамо», сообщает Direktno.
Матч ТВ 16:32
Общество
Кому из россиян дадут новую выплату 20 тыс. рублей от ПФР с 1 августа
С 1 августа определенная категория россиян может получить от Пенсионного фонда страны денежные средства.
Live24 вчера в 02:30
Культура
Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля
Анонс пятого сезона любимого мультфильма детей и взрослых сделала пресс-служба компании Animaccord, отметив, что проект будет запущен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD».
Evo-rus.com вчера в 05:13
Общество
Решение о формате нового учебного года в России примут 20 августа
Решение о формате начала следующего учебного года в России будет принято 20 августа, анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступая в Госдуме с докладом о результатах работы правительства.
Вечерняя Москва 04:22
Игры
GOG Galaxy 2.0 получил официальную интеграцию с Epic Games Store
3DNews вчера в 02:21
Армия и оружие
СМИ: ливийские племена готовы выставить 1 млн бойцов против сил Турции
По убеждению аль-Фанди, наиболее впечатляющим ответом на действия Турции в Ливии "станет авангардная роль отрядов ливийских племен в продвижении египетской армии, если турецкие войска все же решатся войти на ливийскую территорию".
ТАСС 12:57
Шоу-бизнес
Подростковая стройность Пугачевой на новом фото поразила поклонников
Алла Пугачева продолжает удивлять молодостью на своих новых фотографиях.
Московский Комсомолец 15:33
Футбол
Краснодар — Ахмат 4:0
22 июля в Краснодаре состоялся матч 30-го, заключительного, тура российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» принимал «Ахмат».
Sport24.ru 13:55
Наука
Раскрыт механизм защиты от коронавируса без антител
Ранее LIVE24 сообщало, что доктор Мясников назвал лекарства для защиты от коронавируса. Одно из них создано на основе антител к инфекции.
Live24 12:11
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки до 7,9%
Сбербанк сообщил о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п. п. Теперь клиенты могут рефинансировать ипотеку по ставке от 7,9% годовых.
ИА БанкИнформСервис вчера в 04:30