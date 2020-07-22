Политика
RT на русскомВ Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва возмущена нападением на российских журналистов со стороны полиции в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.ТАСС12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Lenta.ru 18:43
Игры
Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть
Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
Известия 08:42
Политика
Трамп допустил закрытие других китайских консульств в США
Президент США Дональд Трамп допустил закрытие других китайских консульств в стране.
Lenta.ru 19:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Политика
Украина передала ДНР и ЛНР списки для обмена пленными
Украина передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) списки для взаимного обмена пленными и удерживаемыми лицами.
Lenta.ru 18:21
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Компания Volkswagen запатентовала новый Tiguan X. Накануне на сайте патентного ведомства Китая появились первые снимки купе-кроссовера без камуфляжа.
Новые автомобили 13:44
Авто
Renault перенесла в России премьеру нового Renault Duster
Стоит отметить, что данную информацию никто из представителей Renault пока не прокомментировал, поэтому относиться к ней серьезно не стоит.
Tvoe-avto.com вчера в 12:05
Общество
Умер спасатель, спелеолог Игорь Литвинов
22 июля на 51-м году жизни скончался начальник поисково-спасательного подразделения №3 Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.Полякова (филиал ДВРПСО МЧС России) Игорь Литвинов.
Сахалин.Инфо 17:18
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было
Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.
REGNUM 13:17
Общество
Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста
Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже».
Эхо Москвы 14:02
Гаджеты
Представлен игровой смартфон ASUS ROG Phone 3
Компания ASUS презентовала смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
The GEEK 16:45
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов сразятся в Сочи без зрителей
Турнир АСА 107 в ходе которого 24 июля в Сочи встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, пройдет без зрителей, в формате телешоу.
Югополис 09:02
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
Авто
В первом полугодии 2020 года российский авторынок покинули 20 моделей
Автоновости дня вчера в 04:37
Политика
Мишустин объяснил смысл олигархов в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил смысл олигархов в стране, а также заявил, что рад, если в РФ кто-то богатеет.
9111.ru 08:22
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия 04:04
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
РИА Новости вчера в 16:19
Здоровье
В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
Наука
Разработан тест, который выявляет рак за четыре года до проявления
Группа ученых смогла создать технологию, которая позволяет выявить пять форм онкологии за четыре года до возникновения первых симптомов заболевания по анализу крови.
МедиаПоток 09:47
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Новые автомобили 14:20
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Могут ли дыхательные техники помочь убрать лишний жир на животе, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.
РИА Новости 19:06
Армия и оружие
ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников
Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль 13:06
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Правительство США заказало 100 млн доз вакцины от коронавируса у немецкой компании BioNTtech и американской Pfizer.
Национальная служба новостей 13:32
Наука
Впервые в мире ученые России расшифровали геном гриба, поражающего лен
Санкт-петербургские исследователи первыми в мире провели расшифровку гена вредоносного гриба Fusarium.
МедиаПоток 00:34