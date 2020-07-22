Россия ждет от властей США исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов.

с чего всё началось

Москва возмущена нападением на российских журналистов со стороны полиции в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

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Армия и оружие В Пентагоне заявили, что крупных стычек с военными РФ в Сирии не было Вашингтон, 22 июля 2020, 20:17 — REGNUM Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.

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