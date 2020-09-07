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Известия

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

По данным представителя Кремля, российские спецслужбы еще не предоставили оценку. Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что просьба России о предоставлении информации по делу Навального давно удовлетворена и согласована.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
Подробнее о событии
Российская газета

В Кремле ждут информацию ФРГ по Навальному в ближайшие дни

Российская газета06:12
RT на русском

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

RT на русском05:36
Газета.Ru

МИД ФРГ согласовал запрос РФ о правовой помощи по делу Навального

Газета.Ru05:24
РЕН ТВ

Кремль ожидает в ближайшие дни получить от ФРГ данные по Навальному

РЕН ТВ05:33
URA.Ru

В Кремле ответили, когда Германия передаст РФ данные о Навальном

URA.Ru05:33
РБК

Кремль заявил об ожидании «с нетерпением» данных по Навальному от Берлина

РБК05:33
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

РИА Новости05:22

Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Сирию с рабочим визитом вместе с Михаилом Фрадковым, который на тот момент возглавлял Службу внешней разведки, где провел переговоры с лидером этой страны Башаром Асадом.
РБК08:25
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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