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RT на русском
RT на русском

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
Подробнее о событии
Российская газета

В Кремле ждут информацию ФРГ по Навальному в ближайшие дни

Российская газета06:12
URA.Ru

В Кремле ответили, когда Германия передаст РФ данные о Навальном

URA.Ru05:33
РБК

Кремль заявил об ожидании «с нетерпением» данных по Навальному от Берлина

РБК05:33
РЕН ТВ

Кремль ожидает в ближайшие дни получить от ФРГ данные по Навальному

РЕН ТВ05:33
RT на русском

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

RT на русском05:36
Газета.Ru

МИД ФРГ согласовал запрос РФ о правовой помощи по делу Навального

Газета.Ru05:24
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

РИА Новости05:22

Смольный перераспределил средства на строительство метро на 1,16 млрд руб

Санкт-Петербург, 7 сентября 2020, 17:47 — REGNUM Смольный снимет 1,16 млрд рублей со строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метро, чтобы профинансировать возведение станций «Театральная» и «Горный институт».
Смольный перераспределил средства на строительство метро на 1,16 млрд руб
REGNUM10:47
15

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
16

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
142

Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
9

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
9

Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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«Не мы являемся экспортёром боли». Автор фильма «Конференция» — о последствиях теракта «Норд-Ост»

В центре сюжета фильма — женщина, которая после теракта, где гибнет её сын, уходит в монастырь, но спустя 17 лет возвращается в Москву, чтобы провести вечер памяти.
Фонтанка.Ру05:52

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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