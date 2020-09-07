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RT на русском
RT на русском

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Кремль ожидает в ближайшие дни получить от ФРГ данные по Навальному

РЕН ТВ05:33
RT на русском

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

RT на русском05:36
РБК

Кремль заявил об ожидании «с нетерпением» данных по Навальному от Берлина

РБК05:33
Российская газета

В Кремле ждут информацию ФРГ по Навальному в ближайшие дни

Российская газета06:12
URA.Ru

В Кремле ответили, когда Германия передаст РФ данные о Навальном

URA.Ru05:33
Газета.Ru

МИД ФРГ согласовал запрос РФ о правовой помощи по делу Навального

Газета.Ru05:24
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

РИА Новости05:22

Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Врачи вывели Навального из искусственной комы
Газета.Ru12:05
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Microsoft раскрыла новые функции Windows

Отмечается, что после очередного обновления операционной системы для энтузиастов, установивших бета-версию системы Windows 10 Insider Preview Build 20206 будут доступны упрощенный голосовой набор, упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, а виртуальный ассистент для диктовки будет самостоятельно расставлять знаки препинания.
Microsoft раскрыла новые функции Windows
МонаВиста10:56
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Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русском11:38
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Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - отмечают эксперты.
Интерфакс09:38
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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