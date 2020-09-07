Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.

С чего всё началось В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости 05:22