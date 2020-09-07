Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
Подробнее о событии
URA.Ru

В Кремле ответили, когда Германия передаст РФ данные о Навальном

URA.Ru05:33
RT на русском

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

RT на русском05:36
РБК

Кремль заявил об ожидании «с нетерпением» данных по Навальному от Берлина

РБК05:33
РЕН ТВ

Кремль ожидает в ближайшие дни получить от ФРГ данные по Навальному

РЕН ТВ05:33
Российская газета

В Кремле ждут информацию ФРГ по Навальному в ближайшие дни

Российская газета06:12
Газета.Ru

МИД ФРГ согласовал запрос РФ о правовой помощи по делу Навального

Газета.Ru05:24
РИА Новости

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

РИА Новости05:22

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Ведомости07:34
737

Саудовская Аравия обвалила цены на нефть

Цены на нефть обвалились в понедельник, 7 сентября, до уровня конца июля 2020 года из-за решения Саудовской Аравии за пять месяцев максимально снизить стоимость сырья для азиатских покупателей.
Lenta.ru07:30
8

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
139

Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
30

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
282

Доктор Мясников ответил жене Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Напомним, 5 сентября доктор Леонид Рошаль заявил, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с инициативой создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального.
ИА Красная Весна05:21
68

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
53

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
4,2K

Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
4