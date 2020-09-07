В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что немецкая сторона может передать российской запрашиваемую информацию по Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному
В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:22
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