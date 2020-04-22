Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).

с чего всё началось

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 15

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении. 16

Общество «Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина. 5

Общество Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни. 138

Политика Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2. 268

Общество Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия. 28

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 678

Общество Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 118

Автоспорт Риккардо, Сайнс и Джовинацци претендуют на место Феттеля в «Феррари» Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и выступающий в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци претендуют на место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сообщает Daily Express.

Здоровье Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера. 9

Общество Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники. 832