Политика
RT на русскомВ Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).Коммерсантъвчера в 19:10
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Здоровье
В Бергамо оценили работу российских военных медиков
Начальник медучреждения Оливьеро Волотти заявил, что российские специалисты проявили высокий профессионализм.
Деловое.ТВ 04:01
Политика
Путин назначил генерала заместителем главы СКР
Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев назначен заместителем председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 09:36
Энергетика
Цена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель
Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам).
Profinance.ru 07:17
Экономика
Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги
Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Политика
Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 22:28
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Фото Олега Каргаполова Глава региона отметил, что для принятия решения об изменении режима обязательной самоизоляции важно стабилизировать ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, для этого в регионе прикладываются все усилия.
Вечерний Челябинск 05:53
Шоу-бизнес
Отключенная от ИВЛ Надежда Бабкина ушла в депрессию
Uznayvse.ru 07:47
Здоровье
Китайские врачи предупредили о почернении кожи из-за коронавируса
Китайские врачи выяснили, что у зараженных коронавирусной инфекцией людей может почернеть кожа.
ФАН 03:57
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
Потерявшие работу в марте получат максимальное пособие по безработице
По информации министерства труда и социальной защиты региона, люди, которые потеряли работу после 1 марта этого года, обратились в службу занятости и признаны безработными, будут получать пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей и дополнительные выплаты по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
ГТРК Калуга 02:39
Автоспорт
Риккардо, Сайнс и Джовинацци претендуют на место Феттеля в «Феррари»
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и выступающий в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци претендуют на место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сообщает Daily Express.
Чемпионат вчера в 11:59
Здоровье
Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин
Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 03:16
Экономика
Минфин внес в правительство проект по льготной ипотеке под 6,5%
Минфин России внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС 11:24
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Общество
«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса
Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
Ведомости 08:11
Общество
Губернатор Куйвашев сказал, когда снимут режим самоизоляции на Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
АиФ Урал 10:25
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25