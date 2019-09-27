Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обычно такая информация остается секретной.

с чего всё началось

Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.

Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

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