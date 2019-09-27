Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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Дмитрий Песков
Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций мы не дойдем.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:41
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