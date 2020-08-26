В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
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В Кремле продолжают комментировать ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль выступил против приклеивания ярлыков, пишет РБК.В источнике
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