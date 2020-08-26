Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Городовой
Городовой

В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

В Кремле продолжают комментировать ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, которому стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль выступил против приклеивания ярлыков, пишет РБК.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

RT на русском05:50
Коммерсантъ

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального

Коммерсантъ06:19
ТАСС

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом на фоне инцидента с Навальным

ТАСС06:08
Интерфакс

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Интерфакс05:59
Lenta.ru

Кремль не нашел причин для ссоры с Западом из-за Навального

Lenta.ru08:53
РБК

Кремль выступил против «приклеивания ярлыков» из-за ситуации с Навальным

РБК05:50
РИА Новости

Кремль выступил против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

РИА Новости07:17

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Газета.Ru10:53
475

Шойгу рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса в армии

Как передает телеканал "Звезда", по словам главы военного ведомства, первыми вакцину среди российских военнослужащих получат те, кто находится в составе экипажей кораблей дальней морской зоны, а также ракетчики, несущие круглосуточную вахту.
Шойгу рассказал, кто первым получит вакцину от коронавируса в армии
Народные новости04:09
6

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ruвчера в 04:02
15

Совбез ООН не поддержал предложение США по санкциям против Ирана

США не могут требовать восстановления санкций против Ирана за неисполнение ими положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявили члены Совета Безопасности ООН в ходе заседания.
Общественная служба новостей17:51
107

Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
75

Австралийские летучие лисицы мигрируют на тысячи километров

Ученые обнаружили, что живущие в Австралии виды рукокрылых, относящиеся к роду летучих лисиц (Pteropus), совершают протяженные миграции длиной до шести тысяч километров в год, что намного дальше, чем у любых наземных млекопитающих, и близко к расстояниям, которые преодолевают некоторые киты и перелетные птицы.
Полит.рувчера в 06:00

45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
113