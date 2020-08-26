Австралийские летучие лисицы мигрируют на тысячи километров

Ученые обнаружили, что живущие в Австралии виды рукокрылых, относящиеся к роду летучих лисиц (Pteropus), совершают протяженные миграции длиной до шести тысяч километров в год, что намного дальше, чем у любых наземных млекопитающих, и близко к расстояниям, которые преодолевают некоторые киты и перелетные птицы.