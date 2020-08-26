Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

В Кремле выступают категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального

Коммерсантъ06:19
ТАСС

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом на фоне инцидента с Навальным

ТАСС06:08
Газета.Ru

Кремль не хочет ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

Газета.Ru06:06
RT на русском

В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

RT на русском05:50
РБК

Кремль выступил против «приклеивания ярлыков» из-за ситуации с Навальным

РБК05:50
РИА Новости

Кремль выступил против приклеивания ярлыков в оценке ситуации с Навальным

РИА Новости07:17
Интерфакс

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Интерфакс05:59

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
7

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
124

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
1,5K

45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
95

На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры

"Преимущества малоинвазивной эндоскопической хирургии - минимальные риски во время операции и после, ускоренная реабилитация пациента, помощь при сложных или запущенных случаях", - отметили в пресс-службе медицинского учреждения.
Российская газета05:22

Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

Пациенты, госпитализированные с коронавирусом, имеют в три раза больше шансов умереть, если у них есть метаболический синдром, сообщает сайт Eurekalert со ссылкой на исследование ученых из Тулейнского университета.
РИА Новости04:16
13

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости07:27
26