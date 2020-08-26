Инфляция в России по итогам 2020 года может составить 3,8%

Инфляция в России по итогам 2020 года может сложиться на уровне 3,8% против ожидавшихся ранее 4,7%, а в 2021 году - снизиться до 3,6%, свидетельствуют данные консенсус-прогноза НИУ ВШЭ.