В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
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В Кремле выступают категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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