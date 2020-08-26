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RT на русском
RT на русском

В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

В Кремле выступают категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Коммерсантъ

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального

Коммерсантъ06:19
ТАСС

В Кремле не видят причин для ухудшения отношений с Западом на фоне инцидента с Навальным

ТАСС06:08
Газета.Ru

Кремль не хочет ухудшения отношений с Западом из-за инцидента с Навальным

Газета.Ru06:06
RT на русском

В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

RT на русском05:50
РБК

Кремль выступил против «приклеивания ярлыков» из-за ситуации с Навальным

РБК05:50
РИА Новости

Кремль не видит причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального

РИА Новости06:08
Интерфакс

Песков отказался говорить об отравлении Навального в отсутствие яда

Интерфакс05:59

Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
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С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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