Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Кремле не исключали, что стороны могут провести новый обмен.
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В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

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