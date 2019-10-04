Политика
RT на русскомВ Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Кремле не исключали, что стороны могут провести новый обмен.
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Происшествия
Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах
Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 07:19
Политика
Силовики предотвратили теракты в четырех городах России
Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.
Lenta.ru 06:53
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Армия и оружие
Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец 01 октября в 19:24
Политика
Лукашенко дал Зеленскому обещание стать «самым верным» партнером
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет «самым добрым и надежным сторонником» Киева и никогда не доставит ему проблем.
Московский Комсомолец 05:54
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.
Газета.Ru 07:17
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском вчера в 13:30
Происшествия
Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.
РИА Новости 07:19
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.
RT на русском 06:33
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Политика
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
Происшествия
Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья
В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.
Российская газета 05:25
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Армия и оружие
Индия призналась в случайном уничтожении своего Ми-17
Индия случайно сбила собственный вертолет Ми-17 ракетой в конце февраля 2019 года, тем самым совершив «большую ошибку», заявил в ходе пресс-конференции командующий Военно-воздушными силами страны Кумар Сингх Бхадаурия.
Rambler News Service 07:10
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Культура
На должность худрука театра «Ленком» утвержден Марк Варшавер
Актуальные Новости 04:04
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru 02 октября в 01:46
Общество
В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков
Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.
Российская газета 07:08