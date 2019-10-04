Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Кремле не исключали, что стороны могут провести новый обмен.

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Происшествия Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Политика Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Армия и оружие Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.

Политика Лукашенко дал Зеленскому обещание стать «самым верным» партнером Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет «самым добрым и надежным сторонником» Киева и никогда не доставит ему проблем.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Политика В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.

Общество Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Футбол Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.

Происшествия Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Происшествия В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Политика Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении доходов среднего класса, рассказал, что в Кремле внимательно относятся к различным исследованиям, а ведомства будут учитывать их в своей работе.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.

Происшествия Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.

Армия и оружие Индия призналась в случайном уничтожении своего Ми-17 Индия случайно сбила собственный вертолет Ми-17 ракетой в конце февраля 2019 года, тем самым совершив «большую ошибку», заявил в ходе пресс-конференции командующий Военно-воздушными силами страны Кумар Сингх Бхадаурия.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Авто Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80 Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.