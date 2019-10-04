Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Кремле не исключали, что стороны могут провести новый обмен.
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Кремль заявил о работе над новым обменом заключенными с Киевом

РБК06:42

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

RT на русском05:18

Песков: Москва стремится к обмену «всех на всех» задержанных с Киевом

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В Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»

РИА Новости05:21

Россия заинтересована в обмене с Украиной в формате «всех на всех»

Коммерсантъ05:43

Кремль будет рад обмену пленными с Украиной по формуле «всех на всех»

РЕН ТВ05:16
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