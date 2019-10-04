Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью, определенная работа в этом контексте продолжается.

с чего всё началось

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 7 сентября между двумя государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Кремле не исключали, что стороны могут провести новый обмен.

В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

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