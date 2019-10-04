Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»

Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
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В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

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