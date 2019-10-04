Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»

Работы по осуществлению обмена украинских и российских удерживаемых продолжаются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о грядущем масштабном обмене удерживаемыми лицами.
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В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

RT на русском09:15

Кремль заявил о работе над новым обменом заключенными с Киевом

РБК06:42

Кремль будет рад обмену пленными с Украиной по формуле «всех на всех»

РЕН ТВ05:16

Песков: Москва стремится к обмену «всех на всех» задержанных с Киевом

ТАСС05:28

Песков заявил о продолжении работы по обмену заключенными с Украиной

Интерфакс05:26

В Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»

РИА Новости05:21

Россия хочет провести обмен пленными с Украиной в новом формате

URA.Ru05:53
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