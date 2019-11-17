Политика

Life.ruLife.ruВ Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
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