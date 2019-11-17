Политика
Life.ruВ Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным
Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
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Футбол
Сербия — Украина 2:2
Путаница неизбежно возникнет из-за многочисленных пар хозяев турнира (Италия и Азербайджан, Россия и Дания, Голландия и Румыния, Англия и Шотландия, Испания и Ирландия, Германия и Венгрия), которые ни при каких спортивных обстоятельствах не могут оказаться в одной корзине.
Футбол
Бабаев рассказал о работе по поиску форварда для ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, как ведётся работа по поиску нападающего для команды.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Наука
Фронтир нейронаук. Созданы красные сенсоры для кальциевого имадженинга
Авторы предложили сразу две «линейки» сенсоров: красный RCaMP3 (пик интенсивности около 600 нм), который создан на основе одного из самых ярких красных флуоресцентных белков, известных на настоящий момент (mRuby3) и сенсор дальнего красного диапазона, Far Red (FR)-GECOs (пик интенсивности более 650 нм), который основан на белке mKelly.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Кино
СМИ узнали, кто может сыграть женское воплощение Локи в сериале
Британская актриса Софи Ди Мартино присоединилась к актерскому составу сериала "Локи" для Disney+, и, возможно, сыграет женское воплощение бога хитрости и обмана, сообщает Deadline.
Политика
У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство
Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Автоспорт
Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка
Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
Армия и оружие
Киевские боевики нанесли минометный удар по прифронтовой Горловке
Вооруженные формирования Украины сегодня вечером обстреляли из минометов поселки на окраине Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Происшествия
Взрыв прогремел в общежитии Киева
В одном из общежитий Деснянского района Киева произошел взрыв. Об этом сообщила киевская полиция в своем Facebook.
Армия и оружие
Япония создаст излучатель для противодействия самолетам и ракетам
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина порадовала фанатов чувственным фото
Экс-участница группы Serebro Ольга Серябкина, занимающаяся сейчас сольным проектом, обнародовала в своем профиле в соцсети Instagram откровенное фото.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Политика
СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля
Уточняется, что встреча состоялась через два месяца после покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери.
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Армия и оружие
СМИ сообщили о сокрытии командирами преступлений британских солдат в Ираке и Афганистане
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".