Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.

В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

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