Политика
Life.ruВ Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным
Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
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Общество
Роухани издал указ о помощи пострадавшим от повышения цен на топливо
Президент Ирана Хасан Роухани подписал указ о выплате помощи гражданам, пострадавшим от повышения цен на топливо, сообщил телеканал «Аль-Арабия».
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Политика
В Белоруссии началось голосование на парламентских выборах
С 12 по 16 ноября в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах в парламент.
Культура
5 сериалов, сюжет которых захватит так, что оторваться будет невозможно
Страна: США Рейтинг кинопоиска: 7.2 IMDb: 7.5 Жанр: драма, детектив В семье политического деятеля бесследно исчезает 8 летний сын, которого считают убитым.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Финансы
Эксперт назвал границы курса доллара на неделю
На следующей неделе курс доллара, скорее всего, останется в рамках сложившегося узкого коридора 63.5-64.5.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Музыка
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену
Сын Анны Нетребко впервые вышел на сцену и выступил вместе с матерью.
Хоккей
«Торпедо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Нижегородское "Торпедо" на своем льду обыграло подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты
Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Киберспорт
Lil вошел в состав новой команды
Илья Lil Ильюк вступил в новую команду по Dota 2 под названием Masterpiece. Какие еще игроки войдут в состав коллектива — неизвестно.
Политика
Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Авто
Седан Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
С момента презентации обновленного поколения седана Nissan Almera прошло несколько дней, однако эксперты продолжают озвучивать достоинства турбированной модели.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Здоровье
С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей
Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
Футбол
Сан-Марино проиграл Казахстану, но забил первый гол за два года
В матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 сборная Сан-Марино потерпела домашнее поражение от команды Казахстана со счетом 1:3. В составе казахстанцев по мячу забили Бахтиер Зайнутдинов с передачи Яна Вороговского на 6-й минуте, Гафуржан Суюмбаев на 23-й минуте и Алексей Щеткин с передачи Исламхана Бауржана на 27-й минуте.
Технологии
В WhatsApp появится темный режим
В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится темный режим.
Наука
Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу
Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.