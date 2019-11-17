Политика

Life.ruLife.ruВ Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Кремль прокомментировал согласование Украиной «особого статуса» Донбасса

Московский Комсомолец07:26

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

РБК09:30

Песков указал на отсутствие связи между статусом Донбасса и саммитом «четверки»

Известия07:48

Песков назвал закон об особом статусе Донбасса краеугольным

РИА Новости10:27

В Кремле назвали краеугольным закон об особом статусе Донбасса

RT на русском07:23

Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать с ДНР и ЛНР закон о статусе Донбасса

ТАСС07:10

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Вести.Ru05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Футбол

Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Нева Спорт 15:24
Авто

«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому

Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Motor 14 ноября в 09:36
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости 07:04
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru 03:51
Происшествия

Сегодня ночью часть Корсакова лишилась тепла

Подача тепла будет возобновлена после обнаружения и устранения порыва, сообщила пресс-служба администрации в 2:36 18 ноября.
Сахалин.Инфо 16:46
Автоспорт

Сайнс-младший стал третьим на Гран-при Бразилии после штрафа Хэмилтона

Испанский пилот команды "Формулы-1" "Макларен" Карлос Сайнс-младший поднялся с четвертого на третье место в итоговом протоколе Гран-при Бразилии после штрафа британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 15:30
Здоровье

Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах

Медики рассказали о причинах жжения и покалывания в стопах, которые могут говорить о серьезных заболеваниях.
Ugpressa.ru 11:35
Футбол

ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»

ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Чемпионат 12:54
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
RT на русском 15:54
Политика

США поддержали протесты в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
РИА Новости 15:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru 05:29
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия вчера в 09:24
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
РИА Новости 02:48
Гаджеты

Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD

В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.
iXBT.com 12:45
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива

Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс 00:10
Теннис

Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Sportbox.RU 15:55
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском вчера в 08:05
Общество

За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек

Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
RT на русском 06:38
Здоровье

Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии

Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
News.ru 14 ноября в 08:47
Здоровье

Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода

Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
ЗакC.Ру 15 ноября в 07:21
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Футбол

Люксембург — Португалия 0:2

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020.
Спорт-Экспресс 10:50
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
REGNUM 11:02
Музыка

Ротару вернется в Россию на заработки

Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Lenta.ru 15:00
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер 14 ноября в 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное