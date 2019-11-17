Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.

Авто «АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

Происшествия Сегодня ночью часть Корсакова лишилась тепла Подача тепла будет возобновлена после обнаружения и устранения порыва, сообщила пресс-служба администрации в 2:36 18 ноября.

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Политика Экс-глава МИД Польши дал совет Киеву по возвращению Донбасса и Крыма Бывший глава польского МИД, депутат Европарламента от Польши Витольд Ващиковский в беседе с изданием «Европейская правда» выразил мнение, что Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.

Политика США поддержали протесты в Иране США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространённом в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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Гаджеты Создатели процессоров Apple хотят конкурировать с Intel и AMD В NUVIA рассчитывают применить опыт, накопленный при разработке процессоров для мобильных устройств с батарейным питанием, чтобы создать серверный процессор — более производительный, энергетически эффективный и защищенный, чем существующие.

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Футбол Люксембург — Португалия 0:2 Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Люксембурга в отборочном турнире Евро-2020.

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