Политика

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
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Президент Владимир Путин может выступить с телеобращением, посвященным поправкам в Конституцию

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Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам

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В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

РБК11:30
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Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

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Армия и оружие

В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
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В NASA показали, как выглядит закат солнца на других планетах

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Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов о евразийской интеграции За два года Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил свой проектный портфель больше чем на 70%, запустил прямую конвертацию национальных валют и создал расчетно-клиринговую систему, а его членами могут стать две новые страны — Венгрия и Молдавия.
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Reuters: Китай строит военный лагерь на спорной территории с Индией

Новый укрепленный военный лагерь на спорной с Индией территорией в Ладакхе возводит Китай, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 08:25
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
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«Аэрофлот» вопреки запретам возобновил пассажирские рейсы за границу

«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы за границу, несмотря на закрытые границы и запрет правительства.
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Происшествия

В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности

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Роскосмос утвердил техзадание на возвращаемую ракету

«В Роскосмосе утверждено техническое задание на создание на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе и жидком кислороде», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Армия и оружие

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
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Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

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Космос

Десять лет наблюдений за Солнцем: НАСА выпустила часовой фильм

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В Европе на прошлой неделе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа новых случаев коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
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Apple презентовала новые возможности операционной системы iOS 14

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Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области

В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
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В WADA ответили на угрозы США отказаться от финансирования организации

WADA прокомментировало угрозы Американского Управления по контролю над наркотиками отказаться от финансирования организации.
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ФИФА выделит 1,5 млрд долларов на ликвидацию последствий коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) 25 июня объявила о том, что согласовала план помощи конфедерациям и национальным федерациям футбола в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь справиться с воздействием пандемии COVID-19.
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МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

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Драйвер NVIDIA GeForce 451.48 WHQL поддерживает DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новую версию драйвера для видеокарт GeForce 451.48, которая относится к категории Game Ready.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Общество

Стала известна явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России в первый день превысила 48,9%. Всего проголосовали более 574,1 тыс. человек.
RT на русском 17:55
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Экономика

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей.
Известия 06:16
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Гаджеты

Intel пояснил отказ Apple от процессоров x86

Американская организация Apple планирует перевести собственные компьютеры и ноутбуки на процессоры собственной разработки, но для этого потребуется около 2 лет.
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
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После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
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Армия и оружие

Трамп ввел закон военного времени для создания гиперзвукового оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп воспользовался законом военного времени для того, чтобы срочно реализовать программы по созданию гиперзвукового вооружения и космических технологий.
Военное дело 01:55
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