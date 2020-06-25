В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 971

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.

Армия и оружие Недозащитили: опубликованы последствия противостояния израильских F-16 с С-300 и «Панцирь-С» Очередной рейд израильских ВВС против сирийских и иранских военных вновь завершился не в пользу систем ПВО С-300 и «Панцирь-С».

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6K

Общество В России с 1 июля вступают в силу новые правила для водителей Некоторые изменения должны были появиться еще в конце 2019 года, но после критики президента Владимира Путина они были изменены и перенесены С 1 июля водителей в России ждут некоторые нововведения, сообщает Коммерсант.

Политика Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. 830

Происшествия Польша выдала России предполагаемого киллера Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач. 7

Происшествия Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей Захарова Артист Михаил Ефремов осознает, что может сесть в тюрьму, и готов понести наказание, рассказал в эфире "Эха Москвы" адвокат актера Эльман Пашаев. 1K

Авто В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH. 52

Финансы Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ. 1

Наука Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд. 8

Общество Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.

Авто Opel представил кроссовер Opel Mokka нового поколения Автомобильная компания Opel представила новое (второе) поколение своего компактного кроссовера Opel Mokka, который, со слов разработчиков, идеально подходит как для городской эксплуатации, так и для безопасной езды по загородным шоссе и дорогам. 34

Экономика МВФ ухудшил прогноз по экономике России Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны. 355

Общество Россиян предупредили о грядущем похолодании Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 71