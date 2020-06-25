Политика
РБКВ Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о планах главы государства по новому обращению и его дате.
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с чего всё началось
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.РБК11:30
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Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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Здоровье
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Сычугов показал снимки пораженных органов и рассказал о произошедших в них изменениях.
Evo-rus.com 05:45
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
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Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
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RT на русском 23 июня в 12:15
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
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Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Наука
Антитела к коронавирусу могут исчезнуть за два месяца
Китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца.
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Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
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Шоу-бизнес
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Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Армия и оружие
ХАМАС заявил, что Израиль объявил ему войну аннексией земель Палестины
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль планирует начать аннексию палестинских земель — Иорданской долины и части Западного берега Иордана — с 1 июля 2020 г.
REGNUM 09:37
Общество
В Краснодарском крае откроются кафе и рестораны
Аргументы недели 06:18
Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Театры
В Ростове закрылся независимый «Театр 18+»
Ростовский «Театр 18+» закрылся. Он больше не будет работать как постоянная театральная площадка.
161.ru 11:00
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Группа геологов из Франции и Австралии изучила архипелаг Кергелен, расположенный в Индийском океана, и пришла к выводу, что там формируется новая земля.
Gazeta.SPb 00:07
Здоровье
Мясников заявил о верности своих слов «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
РИА Новости 09:01
Футбол
«Крылья Советов» предлагали 1,2 млн долларов Оби Микелу
Источник добавляет, что самарская сторона предлагала французскому футболисту заработную плату в размере 1,2 млн долларов за один год.
ГЛАС.RU 10:39
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Политика
Путин выступил против «накруток явки» при голосовании по Конституции
Результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно легитимны, любые искажения воли народа недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты нового состава, трансляцию которой вел РБК.
РБК 08:51
Футбол
Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
МК-Спорт 08:05
Авто
«АвтоВАЗ» готовится к выпуску автомобилей на новой платформе
Отечественный автопроизводитель приступил к подготовке производства моделей, основанных на новой платформе Renault-Nissan CMF-LS.
32CARS.ru 06:12
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд
Газета.Ru 11:09
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
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Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Здоровье
Пациентов из Челнов могут привезти в Менделеевск
В случае необходимости пациентов из Челнов будут везти в Менделеевск, пишут «Челнинские известия».
Менделеевские новости 09:23