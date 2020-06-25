Политика
РБКВ Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Космос
Раскрыта загадка темной стороны Луны
РИА Новости 02:15
Общество
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 25 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:00
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Технологии
Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4
Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 07:19
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
Игры
Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077
ТАСС 13:28
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета вчера в 09:44
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Политика
Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»
Газета.Ru 08:33
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Политика
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Анкара, 24 июня 2020, 19:47 — REGNUM Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, который включает в себя пункт о признании Крыма российским.
REGNUM вчера в 12:47
Общество
В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM 13:30
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Футбол
Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»
Sports.ru 11:28
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Политика
Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.
Lenta.ru 09:01
Футбол
Челси — Манчестер Сити 1:1 (2-й тайм)
Евро-футбол.ру 14:51
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%
Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01