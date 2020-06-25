Политика

РБКРБКВ Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Путин может снова обратиться к россиянам 29 июня

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Lenta.ru11:39

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