Политика
РБКВ Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
Происшествия
В Саратове работница жиркомбината при очистке станка лишилась руки
Саратов, 26 июня 2020, 08:30 — REGNUM В Саратове в цеху по производству мыла в акционерном обществе «Жировой комбинат» женщина во время очистки шнека от остатков продукции лишилась руки, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.
REGNUM 01:30
Общество
«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
Общество
Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z
В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Происшествия
Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО
Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.
REGNUM 01:33
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Политика
Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС вчера в 08:03
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Политика
Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину
Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили заявил, что пытается реализовать на Украине то, что уже давно достигнуто в России.
Экспресс газета 01:35
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news вчера в 08:26
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Политика
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2»
Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Российская газета 01:33
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Операторы техосмотра попросили пересмотреть правила прохождения ТО
Как сообщает издание «Коммерсантъ», примерно 120 операторов техосмотра в нашей стране направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о пересмотре правил прохождения ТО, которые были приняты в прошлом году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:23
Экономика
В России на 14% упала выручка аптек
Москва, 26 июня 2020, 03:28 — REGNUM Выручка российских аптек за май понизилась по сравнению с апрелем на 14%.
REGNUM вчера в 20:28
Происшествия
В Индии за один день от ударов молний погибли более 100 человек
Нью-Дели, 26 июня 2020, 06:56 — REGNUM В результате ударов молний на востоке и севере Индии 25 июня погибли 107 человек.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Кино
В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей
Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.
ИА Красная Весна вчера в 18:18
Происшествия
В Москве уволили дежурного полиции, не отправившего наряд к женщине, которую убивал муж
Сотрудника московской полиции, не отправившего наряд к женщине, которую до смерти избил супруг, уволили из органов внутренних дел.
ТАСС вчера в 17:35
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Общество
Явка на голосование по Конституции достигла 30%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 30%, следует из данных оперативного штаба по наблюдению за голосованием, опубликованных в четверг, 25 июня.
Известия вчера в 10:29
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Происшествия
Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушили
Пожар в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 13:32
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52