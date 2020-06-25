В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 983

Происшествия В Саратове работница жиркомбината при очистке станка лишилась руки Саратов, 26 июня 2020, 08:30 — REGNUM В Саратове в цеху по производству мыла в акционерном обществе «Жировой комбинат» женщина во время очистки шнека от остатков продукции лишилась руки, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области. 4

Общество «Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей. 6

Общество Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица. 2

Происшествия Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,1K

Футбол Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита» В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.

Политика Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. 63

Политика Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину "На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина. 1

Политика Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили признал, что Россия сильно опередила Украину Саакашвили заявил, что пытается реализовать на Украине то, что уже давно достигнуто в России.

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K

Политика Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2» Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 210

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,7K

Общество Операторы техосмотра попросили пересмотреть правила прохождения ТО Как сообщает издание «Коммерсантъ», примерно 120 операторов техосмотра в нашей стране направили письмо президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой о пересмотре правил прохождения ТО, которые были приняты в прошлом году. 107

Экономика В России на 14% упала выручка аптек Москва, 26 июня 2020, 03:28 — REGNUM Выручка российских аптек за май понизилась по сравнению с апрелем на 14%. 3

Кино В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей Решение отказаться от своих ролей в пользу более этнически подходящих артисток, приняли в США две белые актрисы, занятые в озвучивании мультфильмов, об этом 25 июня сообщает портал Collider.com Первой такое решение приняла Дженни Слейт, которая ранее озвучивала девочку-негритянку из мультсериала «Большой рот» компании Netflix.

Общество Явка на голосование по Конституции достигла 30% Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 30%, следует из данных оперативного штаба по наблюдению за голосованием, опубликованных в четверг, 25 июня. 134

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии «Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.