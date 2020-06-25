Политика
РБКВ Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Футбол
Цорн пытается избавиться от игроков «Спартака», у которых сторонние агенты
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн пытается избавиться от игроков команды, интересы которых представляют сторонние агенты, а не представители бывшего агентства Цорна, утверждает источник.
Soccer.ru 20:25
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости вчера в 20:57
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Наука
Древние рыбы, несмотря на схожесть с осетрами, не являлись их предками
Ученые выяснили, что эволюционные изменения, благодаря которым, возникли предки осетров были крайне комплексными: рыбы подстраивались под специфические условия окружающей среды, и именно эти изменения (приобретение черт, напоминающих современных осетров) в конечном счете позволили им выжить.
Машины и Механизмы 22 июня в 18:46
Здоровье
Российский производитель препарата от COVID-19 готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Всего в июне планируется поставить в больницы страны 60 тыс. курсов препарата, в случае необходимости производитель - компания "ХимФар" - собирается произвести до 2 млн курсов за год, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций, который профинансировал проект.
Накануне.Ru 19:44
Общество
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
Экономика
Экономика Европы приблизилась к обрыву
Представители сферы услуг говорят, что их бизнес приблизится к обрыву, если выплаты прекратятся.
Lenta.ru 20:06
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург 05:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин впервые показал фото своего отца генерала-полковника
Как рассказал Галкин в своем посте в Instagram, его отец отвечал в СССР, а затем и в России за всё танкостроение, военное автомобилестроение, их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии.
Невские Новости вчера в 08:50
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Происшествия
Соловьев назвал возможную причину провокации на параде Победы
Территория новостей 05:54
Игры
Следующая игра автора BioShock будет «очень странной»
Создатель BioShock Кен Левин заявил, что игра, над которой он сейчас работает в студии Ghost Story, будет «очень странной».
CyberSport.ru 01:12
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия 07:35
Шоу-бизнес
Сатирик Натапов рассказал о разладе в семье Петросяна и Брухуновой
Shraibikus News 11:31
Экономика
Сахалинская область оставит себе 42 миллиона, которые хочет изъять Минфин
Министерство финансов и правительство Сахалинской области не только не торопится отдавать обратно федеральному центру полученные деньги, но и надеется вернуть субъекту перераспределенные в 2017 году средства от соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2".
Сахалин.Инфо 18:31
Общество
В России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии
Закон о виноградарстве и виноделии, вступающий в силу 26 июня, позволит снизить количество контрафакта, продаваемого под видом российского вина, а также поддержать производство винограда в России, считают опрошенные ТАСС представители отрасли.
ТАСС 17:15
Происшествия
В Харькове неизвестные избили члена украинской партии
Лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий заявил, что в Харькове неизвестные ночью избили битами члена его политсилы.
RT на русском 19:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 20:33
Общество
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии
Сообщается, что срок вступления в силу пунктов порядка медосвидетельствования автомобилистов и кандидатов на получение водительских удостоверений на передвинут "с 1 июля 2020 года" на "с 1 января 2021 года"
Комсомольская правда 20:37
Футбол
Малком объяснился за фирменный жест Дзюбы в матче с ЦСКА
Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему использовал фирменный жест Артема Дзюбы после перого забитого гола в ворота ЦСКА (4:0). По словам бразильца, так он выразил благодарность Дзюбе: тот мог ударить по воротам сам, по передал пас.
Мойка78 07:38
Авто
Porsche отзывает 199 автомобилей Cayenne Turbo с рынка Китая
Пекин, 26 июня 2020, 04:12 — REGNUM Компания Porsche (China) Motors Ltd. Отзовет с рынка Китая 199 автомобилей с связи с неисправностью, которая может привести к утечкам топлива и возгоранию, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.
REGNUM 21:12
Общество
Во Владивостоке зоны подтоплений взяты под особый контроль
В связи с непогодой во Владивостоке зоны подтоплений взяты под особый контроль городских служб, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 21:00
Общество
Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15% с 2021 года
Президент предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.
Нижний сейчас 23 июня в 10:35
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15