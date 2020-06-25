Политика
РБКВ Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Происшествия
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
Неизвестные ночью избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший в реанимации, заявил в четверг лидер политсилы, украинский блогер Анатолий Шарий.
РИА Новости 05:06
Общество
Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Коммерсантъ 13:25
Футбол
Все судьи РПЛ прошли тестирование на коронавирус перед 24 туром
Перед 24-м туром все судейские бригады Российской Премьер-Лиги прошли очередное тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.
Bobsoccer 13:16
Авто
АвтоВАЗ снова повысит цены на все модели Lada
В последний раз АвтоВАЗ переписывал ценник на свои модели в середине мая. Тогда машины подорожали в среднем на 5-7 тыс. рублей.
AutoNews 12:42
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Технологии
Tele2 запустила тариф для геймеров
PenzaNews 08:28
Армия и оружие
Члены НАТО рассорились из-за Ливии
Президент Франции Макрон заявил, что в Средиземном регионе стабильность для всех членов НАТО должна быть на первом месте.
ИнфоСМИ 13:28
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Общество
В Петербурге снова откроют парки и летние веранды кафе
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
Известия 13:26
Политика
Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе
Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.
Газета.Ru 13:15
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Общество
Китай намерен отказаться от долларовой платежной системы
Китайский политик уверен, что зависимость от этих систем делают страну потенциально уязвимой для Вашингтона.
Внешнеэкономические связи 23 июня в 06:15
Наука
Зарождается в Индийском океане новый континент
В Индийском океане зарождается новый континент, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:20
Игры
В сети нашли ещё одно упоминание младшей версии Xbox Series X
В июньских пометках к девкиту консоли следующего поколения от Microsoft были обнаружены упоминания Xbox Series S наряду с Xbox Series X. Об этом сообщил портал Wccftech.
CyberSport.ru вчера в 23:42
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс 11:54
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Журналисты китайского Sohu написали в своем издании о "загадочном и устрашающем оружие", которым Российская Федерация способна отбить атаку США.
Evo-rus.com 12:16
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Политика
Бюллетени в урне, где проголосовал Лобков, признаны недействительными
Избирательные бюллетени в урне, в которую опустил свой бюллетень журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков, признаны недействительными.
Интерфакс 13:28
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru вчера в 06:58
Экономика
Саратовский завод РМК может остановиться в июле
В июле может произойти полная остановка производства и увольнение всех работников Саратовского завода резервуарных металлоконструкций.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:23
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС 11:17