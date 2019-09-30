Политика

КоммерсантъКоммерсантъПресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку

Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
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с чего всё началось

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

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Пресс-служба губернатора Приангарья прокомментировала публикацию РБК о его отставке

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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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