Политика
РБКВ Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году. И Левченко, и руководство КПРФ понимают, что «есть силы, которые хотят добиться отставки главы Иркутской области», говорит источник РБК в компартии.
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с чего всё началось
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.РБК13:33
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