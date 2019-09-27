В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.

с чего всё началось

Полномочия губернатора Иркутской области истекают в 2020 году. И Левченко, и руководство КПРФ понимают, что «есть силы, которые хотят добиться отставки главы Иркутской области», говорит источник РБК в компартии.

Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Общество Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".

Экономика Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.

Общество В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.

Политика Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о важности контактов с РФ Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что отказ от общения с Россией является неправильным решением.

Авто Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».

Происшествия Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ Как стало известно "Ъ", обвиняемые ФСБ в получении взятки в размере $1 млн бывшие высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России (СКР) Александр Дрыманов, Алексей Крамаренко и Михаил Максименко ознакомились с материалами своего уголовного дела.

Здоровье Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Происшествия СК начал проверку по факту ранения ученицы на уроке ОБЖ в Красноярске Красноярские следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования ученицы 11 класса в школе №16.

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Гаджеты Банки тестируют новый способ платежей Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".

Происшествия В Подмосковье завели дело по факту изнасилования иностранки В Московской области завели уголовное дело по факту изнасилования иностранной гражданки, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Политика Крым посетит делегация из США и стран Европы Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Общество В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

Экономика С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений "За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.

Политика Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Игры Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.

Армия и оружие Российский спецназ заметили в Норвегии Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.