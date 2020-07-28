На вопрос о состоянии здоровья российского лидера Песков заверил: "У нашего президента со здоровьем все нормально". Он добавил, что Путин продолжает свой рабочий график.

с чего всё началось

Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.

В Кремле отреагировали на новость о коронавирусе, которым «бессимптомно» переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, здоровье Владимира Путина нормальное, он продолжает работу по графику.

В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился

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