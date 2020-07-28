Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился

В Кремле отреагировали на новость о коронавирусе, которым «бессимптомно» переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, здоровье Владимира Путина нормальное, он продолжает работу по графику.
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Дмитрий Песков
Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 11:45
с чего всё началось

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

На вопрос о состоянии здоровья российского лидера Песков заверил: "У нашего президента со здоровьем все нормально". Он добавил, что Путин продолжает свой рабочий график.
ТАСС11:39

Подробнее о событии

Песков после сообщения о коронавирусе у Лукашенко: у Путина все нормально

Коммерсантъ11:45

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

ТАСС11:39

Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»

Комсомольская правда11:24

В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров

Интерфакс11:29

В Кремле прокомментировали новость о перенесенном Лукашенко коронавирусе

Известия11:27

Песков прокомментировал информацию о коронавирусе у Лукашенко

RT на русском11:25

В Кремле рассказали о здоровье Путина после известий о переболевшем COVID-19 Лукашенко

Газета.Ru11:32
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Общество

Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РБК 11:12
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Общество

Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США.
Lenta.ru 11:55
Футбол

Черышев отказался переходить в «Зенит»

Газета.Ru 10:35
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Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Общество

Turkish Airlines 2 августа возобновит рейсы из Пулково в Стамбул

Деловое.ТВ 09:24
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Финансы

Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей

Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
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Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс 06:29
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
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Общество

Джонсон увидел признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.
Вести.Ru 07:32
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
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Здоровье

Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека

Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
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Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут

Русская Планета 11:40
Происшествия

Гафарова и партнеров заключили под стражу. Заочно

Городской суд Набережных Челнов вынес заочное решение о заключении под стражу организаторов фонда «Гафаров и партнеры» (Gafarov and Partners LTD). Накануне двум местным жителям, 24 и 32 лет, подозреваемым в мошенничестве, предъявили обвинение и объявили их в международный розыск, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Казанский репортер 11:30
Общество

Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу

«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 10:48
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru вчера в 06:55
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
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Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул клуб. Его сменил Кулемин

На должности директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Лисин сменил Леонида Трахтенберга, покинувшего ее весной 2019 года.
Бомбардир.ру 10:49
Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Общество

Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса

24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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