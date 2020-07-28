В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился
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В Кремле отреагировали на новость о коронавирусе, которым «бессимптомно» переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, здоровье Владимира Путина нормальное, он продолжает работу по графику.В источнике
Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
С чего всё началось
В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко
В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
ТАССвчера в 11:39
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Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»
Комсомольская правдавчера в 11:24