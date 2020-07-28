Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Как отмечают польские СМИ, хотя Польша и стремится к укреплению своей восточной границы, но не хочет сейчас размещать на востоке страны истребители, приобретенные у США, поскольку считает, что ее вероятный противник может изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики F-35 Lightning II.