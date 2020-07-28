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BFM.ru
BFM.ru

В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился

В Кремле отреагировали на новость о коронавирусе, которым «бессимптомно» переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, здоровье Владимира Путина нормальное, он продолжает работу по графику.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается.
С чего всё началось
ТАСС

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

В Кремле не знали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии о перенесенном им заболевании.
ТАССвчера в 11:39
Подробнее о событии
РБК

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина после слов Лукашенко о COVID

РБКвчера в 12:42
RT на русском

Песков прокомментировал информацию о коронавирусе у Лукашенко

RT на русскомвчера в 11:25
ТАСС

В Кремле прокомментировали новость о COVID-19 у Лукашенко

ТАССвчера в 11:39
Интерфакс

В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров

Интерфаксвчера в 11:29
Коммерсантъ

Песков после сообщения о коронавирусе у Лукашенко: у Путина все нормально

Коммерсантъвчера в 11:45
Комсомольская правда

Песков заявил, что у Путина «все нормально, рабочий график продолжается»

Комсомольская правдавчера в 11:24
Lenta.ru

Кремль сообщил о здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко

Lenta.ruвчера в 11:19
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Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями

Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфовчера в 01:31
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Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей19:41
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На Кубани двух чиновниц подозревают в махинациях с жильем для сирот

Следователи по материалам УФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух чиновниц Балахтинского района Красноярского края и двух бизнесменов, подозреваемых в махинациях на 8 миллионов рублей с покупкой жилья для детей-сирот, сообщает ГСУСК РФ по региону.
РИА Новостивчера в 10:25
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Непереносимая вонь окружает останки сбитого автомобилем быка в районе п. 9 км в Биробиджане — очевидцы

В редакцию РИА Биробиджан обратились жители посёлка 9 км, которые сообщили, что пять дней назад в районе автобусной остановки автомобилем было сбито четыре коровы.
РИА Биробиджан20:30
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Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос

Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новостивчера в 16:30
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининграда

Как отмечают польские СМИ, хотя Польша и стремится к укреплению своей восточной границы, но не хочет сейчас размещать на востоке страны истребители, приобретенные у США, поскольку считает, что ее вероятный противник может изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики F-35 Lightning II.
Вечерний курьервчера в 13:57
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