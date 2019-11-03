Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет. При том представитель Кремля отметил, что транзит необходим для самой Украины. "Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", - заявил Песков.

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Экономика Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Футбол Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона» Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Футбол «Химки» обыграли «Текстильщик» в меньшинстве В матче 21-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Химки» обыграли дома «Текстильщик» со счетом 2:1. Подмосковная команда занимает второе место в турнирной таблице, а «Текстильщик» — 19-й.

Шоу-бизнес Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Общество Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.

Общество Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.

Автоспорт Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1» Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".

Шоу-бизнес Оксана Воеводина показала фото сына от экс-короля Малайзии "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина опубликовала на своей странице в Instagram фотографии 5-месячного сына Исмаила Леона, рожденного в браке с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Оксана Воеводина и султан Мухаммад V зарегистрировали свои отношения в ноябре 2018 года.

Культура Горан Брегович собрался купить дом в Крыму Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.

Экономика Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.

Происшествия «Детские сады охраняют сторожа из нашего советского детства» — мнение Родители признаются, что испытали шок, узнав о том, что в детский сад «Сказка» ворвался мужчина и зарезал шестилетнего ребёнка.

Наука Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.

Футбол Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.

Культура Умер известный композитор Владлен Неплох Неплох был известным джазовым музыкантом, играл в нескольких оркестрах, в том числе в оркестре Вайнштейна.

Здоровье Игорь Бабушкин провёл совещание по итогам Госсовета по здравоохранению Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина в Калининградской области, обозначил перед медицинским сообществом региона задачи, поставленные главой государства.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.